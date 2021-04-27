Москва, 27 апреля 2021, 14:28 — REGNUM Российская Федерация предложила Соединенным Штатам запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования. Об этом 27 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации (президента США Джо) Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил (президент России) Владимир Путин».
Сергей Рябков

Он уточнил, что имеет в виду «рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве приняли решение отозвать посла из Вашингтона для консультаций о состоянии российско-американских отношений. Это произошло после того, как президент США Джозеф Байден снова обвинил Россию в якобы вмешательстве в американские выборы, а также назвал президента России Владимира Путина убийцей.

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