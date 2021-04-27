Москва, , 14:28 — REGNUM Российская Федерация предложила Соединенным Штатам запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования. Об этом 27 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Джо) Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил (президент России) Владимир Путин». Сергей Рябков «Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации (президента СШАзапустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил (президент России)».

Он уточнил, что имеет в виду «рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве приняли решение отозвать посла из Вашингтона для консультаций о состоянии российско-американских отношений. Это произошло после того, как президент США Джозеф Байден снова обвинил Россию в якобы вмешательстве в американские выборы, а также назвал президента России Владимира Путина убийцей.

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