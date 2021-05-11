Бишкек, 11 мая, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии обозначило основные направления реформ системы управления госимуществом за счет сокращения государственного присутствия в экономике и создания развитой рыночной инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По мнению подготовивших реформу чиновников, республике необходимы минимизация государственного вмешательства в экономику, неприкосновенность частной собственности и защита инвестиций.

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Поэтому оптимизация государственного сектора экономики, в том числе за счет приватизации нестратегических госпредприятий, должна рассматриваться как мера по дерегулированию рынка.

В министерстве предлагают передать такие госпредприятия «более эффективным частным собственникам и профессиональным управленцам».

Таким образом, в ближайшее время планируется:

ликвидировать либо продать госпредприятия;

преобразовать в госучреждения предприятия, финансируемые из республиканского бюджета;

передать госактивы органам местного самоуправления;

реорганизовать оставшиеся госпредприятия за счет укрупнения и последующего акционирования.

Компании с государственным участием ожидает приватизация госпакетов акций и госдолей нестратегических компаний или же их передача в доверительное управление с привлечением независимых директоров.

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