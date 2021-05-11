Москва, 11 мая, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Председатель Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в одной из школ Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников

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«От имени депутатов Московской городской думы и всех москвичей примите самые глубокие соболезнования в связи со страшной трагедией, произошедшей в казанской гимназии №175», — сказал глава законодательного собрания столицы.

Председатель Мосгордумы отметил, что для преступника, совершившего это нападение, нет никакого оправдания. Пострадавшим от рук нападавшего школьникам и учителям Шапошников от лица депутатского корпуса МГД пожелал скорейшего выздоровления.