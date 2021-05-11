Москва, , 14:01 — REGNUM Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

По его словам, самое главное сегодня для российско-американского диалога по Арктике — это избежать его политизации.

«В США находятся политики и эксперты, которые ратуют за разжигание в Арктике военной истерии. Утверждают, что «сдерживание» России необходимо распространить и на северный фланг, — сказал Аверьянов в интервью РИА Новости. — Считаем это недопустимым».

Никакой милитаризации региона, развязывания в нём «геополитических игр на базе однобоких блоковых подходов» быть не должно, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть «новый театр конфликта» из-за изменения климата и растущей роли России. По его словам, в феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем, тогда как раньше этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году.

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