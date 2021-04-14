Москва, , 15:03 — REGNUM Председательство России в Арктическом совете позволит усилить её роль как координатора и инициатора программ в этом регионе. Об этом президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 14 апреля на заседании попечительского совета общества.

Он напомнил, что в мае Россия сменит Исландию на посту председателя международной организации, призванной содействовать сотрудничеству в Арктике.

«Это возможность усилить роль нашей страны как координатора и инициатора многих программ в этой зоне» Сергей Шойгу

Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который помогает сотрудничеству стран в регионе, особенно в области защиты окружающей среды. Совет учредили в 1996 году в канадской Оттаве, штаб-квартира находится в норвежском городе Тромсё. В организацию входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, ещё ряд стран имеют статус наблюдателей. Каждые два года председателем является одна из стран-членов организации.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также заявил о формировании костяка Русского географического общества, через который проводится идеология служения и сознательного изучения России.