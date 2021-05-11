Москва, 11 мая, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Казань из подмосковного аэропорта «Жуковский» вылетает борт МЧС России. Об этом 11 мая сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

Duma.gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

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На борту будут находиться глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«В 13:40 вылетает борт МЧС с «Жуковского», — сказала Голикова, докладывая о ситуации премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. — На борту, как вы уже сказали, министр здравоохранения и министр просвещения. Сопровождают их девять специалистов-медиков, специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи, которые работают в таких ситуациях. Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы с ними находимся на непосредственной связи».

По её словам, будут оказаны любая помощь и любое содействие.

«Ранения тяжёлые, ранения огнестрельные. Поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям. Именно такие и направляются сейчас», — добавила она.