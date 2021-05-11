Москва, , 10:36 — REGNUM Рубль открывает рабочую неделю на равновесно высоком уровне в районе 74 руб./доллар, доставшемся ему «в наследство» от предыдущих дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Нефть сохраняет свои котировки на высоком рубеже около $68 по марке Brent, хотя и отошла от максимумов месяца в районе $70.

Массовая вакцинация в мире, снижение остроты пандемии вызывают повышение деловой активности. Это поднимает и спрос на ресурсы, и оптимизм в отношении рисковых активов.

Доллар находится в целом под давлением на мировом рынке. На фоне улучшения настроений инвесторов он пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют и слабые данные о занятости в США, вышедшие 7 мая.

Они снижают доверие к хозяйственному росту в Штатах и предопределяет продолжение огромных «вливаний» долларов в экономику страны.

Кроме того, на прошедшей неделе Минфин РФ объявил о сокращении с 11 мая по 4 июня ежедневных покупок валюты по бюджетному правилу.

Данные уменьшатся до 6,5 млрд рублей после рекордного в 2021 году апрельского объёма в 8,4 млрд рублей.

В то же время данные факторы уже привели к значимому укреплению рубля. Для продолжения движения необходимы новые драйверы.

Сегодня, 11 мая, инвесторы обратят внимание прежде всего на отчёты по рынку энергоносителей от ОПЕК и МЭА. Возможный диапазон колебаний на день: 73,60−74,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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