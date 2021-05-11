Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль 10 мая открылся ростом против доллара США на фоне повышения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть подорожала после кибератаки на американский трубопровод Colonial Pipeline. Ряд западных СМИ обвинили Россию в причастности к хакерской атаке. Рубль вновь оказался под давлением.

Наибольшие потери рубль понёс против британского фунта. Фунт с открытия торговой сессии подорожал против большинства валют. Его укреплению способствовали результаты Шотландской национальной партии (SNP) на прошедших на минувшей неделе региональных выборах. SNP победила, но не набрала абсолютного большинства.

Покупая фунт, участники рынка показали, что они не ожидают нового референдума о независимости Шотландии.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 74,35 руб., евро/рубль — на 0,48%, до 90,20 руб., фунт/рубль — на 1,74%, до 105,07 руб.

Сегодня, 11 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $67,83 (-0,68%). Курс доллара торгуется на уровне 74,33 руб. Несмотря на то, что доллар США торгуется в минусе к основным валютам, рубль не укрепится без повышения цен на нефть.

В целом за майские праздники (1−10 мая) укрепился к доллару на 1,2%. По паре доллар/рубль сохраняется снижение до зоны 72,50−72,75 руб.

На сегодня задача продавцов, вернуть пару к уровню 73,55 руб. Закрытие вечерней сессии ниже отметки 73,50 руб. для покупателей рубля станет бычьим сигналом. Укрепление доллара выше 75,40 руб. завершит фазу укрепления рубля.

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