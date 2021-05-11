Москва, , 09:03 — REGNUM Для слежения за неконтролируемым сходом с орбиты второй ступени китайской ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б») Россия задействовала различные средства слежения — оптические и радиолокационные. Об этом 11 мая сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

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Так, по его словам, из оптических средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) работали две российских обсерватории — в Кисловодске и Крыму. Кроме того, для слежения использовались российский спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» и радиолокационные средства Минобороны России.

«Они вели эту ступень своими радиолокационными средствами, несколько раз в сутки предоставляя нам данные по установленному протоколу обмена», — пояснил в беседе с ТАСС Блошенко.

Он добавил, что полученная информация использовалась для расчёта баллистики орбиты ступени и прогноза её входа в атмосферу.

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«Мы увидели параметры орбиты этой ступени, что она не выходит за границы 40-й — 41-й параллели; это значит, что Россия не попадает в зону условного «поражения», — сказал Блошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Long March 5B («Чанчжэн-5Б») с первым модулем будущей китайской космической станции стартовала 29 апреля. Вторая ступень носителя не имеет средств активного манёвра по сходу с орбиты, поэтому операция осуществлялась в неуправляемом режиме. Неуправляемый сход второй ступени ракеты в атмосферу Земли был завершён над акваторией Индийского океана 9 мая. Большая часть конструкции сгорела в плотных слоях атмосферы.