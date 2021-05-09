Москва, , 09:48 — REGNUM Государственная корпорация Роскосмос подтвердила информацию о том, что обломки ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5Б») упали в Индийский океан. Об этом 9 мая сообщается в телеграм-канале российской госкорпорации.

«В воскресенье объект вошёл в атмосферу Земли и, по данным АСПОС ОКП (Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве), примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ступень китайской ракеты не имела средств активного маневра по сходу с орбиты и потому осуществляла неуправляемый сход.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе сообщили, что неуправляемый сход второй ступени ракеты-носителя Long March 5B в атмосферу Земли завершён над акваторией Индийского океана.