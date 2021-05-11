Москва, 11 мая, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

(сс) Rulexip Су-35 ВКС России

Как сообщало ИА REGNUM, договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала это соглашение 26 мая 2001 года. Участники этого договора имеют право совершать наблюдательные облеты территорий друг друга для подтверждения исполнения иных договоров в военной сфере.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения.

Читайте также: Путину представят предложение о денонсации Договора по открытому небу