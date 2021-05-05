Москва, , 18:00 — REGNUM Правительство России постановило одобрить и представить президенту страны Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщается на сайте правительства.

«Правительство РФ постановляет: одобрить и предоставить президенту РФ для внесения в Государственную думу предложение о денонсации Договора по открытому небу», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Путину будет представлен законопроект о денонсации договора. После этого документ должны будут рассмотреть обе палаты Федерального собрания РФ.

Дипломат подчеркнул, что по завершении этих процедур Россия предоставит ноту о выходе из ДОН Венгрии и Канаде, которые являются депозитариям соглашения. Он добавил, что для фактического выхода их договора потребуется еще шесть месяцев.

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