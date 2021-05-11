Филадельфия, США, , 07:55 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Джоэль Фараби, ещё по шайбе забросили Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились Павел Заха и Янне Куокканен.

В настоящее время «Филадельфия» занимает шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 58 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 45 очками. Обе команды лишились шансов выйти в плей-офф.

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