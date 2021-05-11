Бостон, США, , 07:47 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Тейлор Холл, ещё одну шайбу забросил Брэд Маршан.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились Оливер Вальстрём и Мэтью Барзал. Вратарь Семён Варламов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

В настоящее время «Бостон» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 73 очка. «Айлендерс» идут на четвёртом месте с 71 очком.

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