Виннипег, Канада, , 12:19 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Оттавы» хет-трик оформил нападающий Тим Штюцле, ещё одну шайбу забросил Коннор Браун. Российский защитник Артём Зуб отдал одну результативную передачу.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились Мэйсон Эпплтон и Марк Шайфли.

В настоящее время «Оттава» занимает пятое место в Северном дивизионе, на счету команды 49 очков. «Виннипег» идёт на третьем месте с 59 очками.

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