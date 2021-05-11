Санкт-Петербург, 11 мая, 2021, 07:11 — ИА Регнум. За истекшую майскую неделю в Петербурге 2979 пациентов с подтвержденным COVID-19 находились под стационарным наблюдением врачей в медицинских учреждениях. Это на 6,28% больше, чем неделей ранее. Все остальные эпидемические показатели показали тенденцию на снижение.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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Так, например, за неделю на 11,38% уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с ковидом и пневмониями уменьшилось на 0,5%. Число активно больных COVID-19 в целом в стационарах и на амбулаторном лечении за неделю снизилось на 0,17%.

«Эпидемический процесс находится на высоком плато. Возможность роста заболеваемости сохраняется», — говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

В подтверждение этого приводится такой факт: среднее количество госпитализаций в сутки за последнюю неделю составило 277,7. В то время как в августе 2020 года, между первой и второй волнами эпидемии, это число составляло 167.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее время имеется 5248 коек в городских и федеральных стационарах. На 9 мая были свободны 1019 коек — 19,4% от общего фонда.

Доля тяжелых больных на минувшей неделе составляла около 25,4%. На искусственной вентиляции легких находятся 187 пациентов.