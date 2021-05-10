Новочеркасск, Ростовская область, 11 мая, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Новочеркасске Ростовской области встретили парадный расчёт казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Донцы вернулись домой из Москвы, где приняли участие в параде Победы на Красной площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе государственного казённого учреждения «Казаки Дона».

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Как отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, донские казаки вместе с парадным расчётом Кубанского казачьего войска достойно представили все казачьи войска России и донской край. Участие в параде Победы на Красной площади навсегда останется в их сердцах и будет предметом гордости для будущих поколений, уверен он.

По случаю возвращения донцов в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе благодарственный молебен отслужил настоятель храма протоиерей Георгий Сморкалов.

ИА REGNUM напоминает, что подготовка казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в параде Победы на Красной площади обошлась в 16 млн рублей.