Москва, 28 ноября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Широкоформатные мирные переговоры по сирийскому мирному урегулированию, проходящие на площадке в Женеве (Женевский процесс), должны быть максимально инклюзивными, так как это залог жизнеспособности будущих договоренностей. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 ноября, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что, конечно, женевский процесс — основополагающий в целях политического урегулирования, должен быть максимально инклюзивным. Инклюзивность — это залог жизнеспособности тех договоренностей, которые предстоит достигнуть», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать неучастие в очередном раунде переговоров представителей законных сирийских властей.

Песков отметил, что вообще Женевский процесс в частности, и мирное урегулирование в Сирии в целом — дело сложное, поэтому российская сторона и другие участники этого процесса «наблюдают и ждут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на площадке Организации Объединенных Наций в Женеве (Швейцария) начинается восьмой раунд межсирийских мирных переговоров. Ожидается, что раунд продлится до 1 декабря.

На предстоящих переговорах будет представлена новая делегация очередной сирийской оппозиции, на этот раз саудовского разлива.

При этом появилась информация о том, что делегация официального Дамаска отложила свой приезд в Женеву на неопределенный срок.