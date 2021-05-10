Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам. Соответствующее заявление распространило министерство транспорта США.

Проблемы возникли с работой трубопровода Colonial, который тянется из Техаса на северо-восток США вплоть до штата Нью-Йорк. По сообщению компании Colonial Pipeline, на время были приостановлены все операции, связанные с трубопроводом, также отключены некоторые информационные системы.

Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.