Ереван, , 22:00 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов на 20 июня, сообщила 10 мая пресс-служба президентского аппарата.

«Принимая за основу требования статей 92 и 93 конституции и роспуск парламента, президент Саркисян подписал указ о внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста председателя правительства Армении. На такой шаг он пошёл ради проведения в стране досрочных парламентских выборов. До выборов Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра, на выборах он намерен представлять партию «Гражданский договор».

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