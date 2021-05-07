Ереван, , 20:49 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян посетит с рабочим визитом Москву 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Армен Саркисян President.am

«Предусмотрен (в рамках рабочего визита Саркисяна в Москву — прим. ИА REGNUM) ряд встреч», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля армянский президент Армен Саркисян на встрече в Тбилиси с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе заявил, что между Арменией и Грузией хотелось бы установить дружеские отношения.

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