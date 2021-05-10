Киев, , 21:53 — REGNUM На Украине могут продлить до августа адаптивный карантин. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

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«Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM), очевидно, будем продлевать его (адаптивный карантин — прим. ИА REGNUM) до августа», — сказал он, не исключив возможность смягчения ограничительных мер в случае широкой вакцинации от COVID-19.

Напомним, во время адаптивного карантина ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно в зависимости от эпидемической обстановки.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила, что за минувшие сутки в стране выявили более 2,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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