Киев, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2817 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 10 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Как сообщается, за сутки на Украине госпитализировали 1414 человек, зафиксированы 119 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлены в Днепропетровской и Донецкой областях — 449 и 243 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 122 327 случаев заражения, 46 512 подобных случая завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 5372 случая заражения, 193 пациента скончались от последствий, вызванных болезнью.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Кирилл Молчанов заявил, что на Украине есть предприятия, готовые выпускать вакцину от COVID-19, однако из-за недальновидной политики руководства, страна вынуждена «бегать по миру с протянутой рукой» и просить вакцину у всех подряд.

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