Баку, 10 мая 2021, 19:29 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Азербайджана Баку.
Сегодня, 10 мая, Лавров встретится с главой республики Ильхамом Алиевым. На 11 мая запланированы переговоры Лаврова и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что в первой декаде мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Закавказье.
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