Москва, , 16:13 — REGNUM Закавказье посетит российский министр иностранных дел Сергей Лавров в первой декаде мая, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «В соответствии с имеющимися договорённостями глава российского внешнеполитического ведомства посетит с рабочими визитами 5−6 мая Ереван и 10−11 мая Баку».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Лавров провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Сегодня, 29 апреля, и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян встретился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

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