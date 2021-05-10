Ростов-на-Дону, 10 мая, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко вручил участнику штурма Берлина Виктору Дмитриевичу Дятчину знак губернатора Ростовской области «За ратную службу», сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Rostov-gorod.ru Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Виктора Дятчина

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Вместе с градоначальником с 76-й годовщиной Великой Победы фронтовика поздравили студенты Донского государственного технического университета. Они исполнили под окнами ветерана песни военных лет.

Виктор Дятчин был призван в Красную армию в 1942 году. Боец принимал участие в оборонительных боях на смоленском, волчанском и купянском направлениях, битве под Сталинградом, наступательной операции на реке Миус, освобождении Донбасса, разгроме фашистских войск на правобережной Украине и в Белоруссии. Победный май он встретил в Берлине.

Фронтовик награждён наградами, среди которых орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги».