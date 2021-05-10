Омск, , 14:27 — REGNUM Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский в настоящее время находится на базе в посёлке Поспелово, но в ближайшее время он отправится в Омск. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 мая в областном минздраве.

В пресс-службе министерства заверили, что Мураховский чувствует себя хорошо. Ему не понадобились медпомощь и госпитализация.

Читайте также: «Там часто люди теряются». Омичи обсуждают пропажу министра здравоохранения

Министр поблагодарил всех, кто принимал участие в его поисках. Он планирует вернуться к работе 11 мая.

Читайте также: Омский министр здравоохранения найден

Как сообщало ИА REGNUM, глава омского минздрава Александр Мураховский 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в лес и перестал выходить на связь. В регионе организовали масштабные поиски. 10 мая министр вышел к людям в районе села Баслы.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский минздрав рассказал о состоянии найденного министра