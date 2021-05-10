Омск, , 11:49 — REGNUM Пропавший 7 мая министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 мая в правительстве региона.

По имеющейся информации, он вышел к людям в районе села Баслы. Состояние Мураховского оценивается как «нормальное». В настоящее время он проходит обследование в больнице Большеуковского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о пропаже Мураховского в Большеуковском районе Омской области поступила 9 мая. Уточнялось, что 7 мая он выехал на квадроцикле с территории охотбазы в деревне Поспелово и назад не вернулся. Позже нашли квадроцикл, поиски министра продолжались.

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