Сибирская редакция ИА REGNUM, 10 мая 2021, 11:18 — REGNUM В Омской области продолжаются поиски пропавшего министра здравоохранения региона Александра Мураховского. В поисках задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также волонтёры.

Омск
Омск
Иван Шилов © ИА REGNUM

9 мая в 6,5 км от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. Также новостные порталы распространили информацию о том, что местные жители видели в лесу, где пропал министр, медведей.

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Жители Омской области активно обсуждают ситуацию в соцсетях.

«Там часто люди теряются, впервые такие масштабные поиски», — отметил подписчик паблика «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» Евгений И.

«Небось простого смертного с фонарями искать не стали бы», — пишет Алексей С.

Ему возразил Алексей А. Он подчеркнул, что поиски ведутся в любом случае, кто бы ни был пропавшим: «Всех ищут: и простых, и непростых».

Александр К. задаётся вопросом, для чего Мураховскому нужно было уезжать одному в болотистую местность: «Природа — она ошибок не прощает».

Охота на оленя. Лукас Кранах Старший. 1529 год
Охота на оленя. Лукас Кранах Старший. 1529 год

"Интересно только одно. Почему он, как все высокопоставленные руководители, не был задействован в мероприятиях, связанных с 9 Мая? А шарится по болотам и делает жизнь сотрудников разных ведомств очень «весёлой». Кому нужен был этот квест на 9 Мая? Ездил бы и поздравлял ветеранов. Как-то должности надо соответствовать. Дай бог, чтоб нашли живым», — рассуждает Павел Д.

Стоит отметить, что в соцсетях по этому поводу распространяются также саркастические и злобные комментарии.

«Сколько же в людях злобы», — комментирует подобные выпады подписчик паблика «Омск ВК» Владимир Р.

Елена З. надеется на то, что министра найдут живым.

«Надо было сразу привлекать помощь для поисков, тайга всё-таки. Надо надеяться на лучшее, помнится, пропавшего мальчика нашли через трое суток, дай бог и здесь всё хорошо закончится», — пишет Вера В.

Обсуждается ЧП и на странице паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

"Люди каждый день пропадают», — отметила Лариса А.

Настёна К. предположила, что в квадроцикле министра мог закончиться бензин, сам квадроцикл мог сломаться.

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«Пока всё здравоохранение работало все праздники, он поехал отдыхать в леса…» — комментирует Ольга П.

Альфред Сислей. Отдых у ручья. Опушка леса. 1878
Альфред Сислей. Отдых у ручья. Опушка леса. 1878

Немало в сетях и «конспирологических» комментариев, так или иначе связанных с блогером Алексеем Навальным. Как известно, до назначения министром здравоохранения Омской области Мураховский был главным врачом БСМП №1 в Омске. Именно в эту больницу в августе 2020 года госпитализировали Навального после резкого ухудшения состояния здоровья на борту самолета. Блогер утверждает, что его пытались отравить, однако врачи это не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже Александра Мураховского стало известно 9 мая. Двумя днями ранее министр отправился на охоту в Большеуковский район Омской области. Он выехал с территории охотбазы на квадроцикле, но назад уже не вернулся. Поиски продолжаются.

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