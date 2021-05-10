10 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Продолжаются поиски пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также волонтёры. Тем временем омичи активно обсуждают эту ситуацию в соцсетях. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Сибирская редакция ИА REGNUM, , 11:18 — REGNUM В Омской области продолжаются поиски пропавшего министра здравоохранения региона Александра Мураховского. В поисках задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также волонтёры.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

9 мая в 6,5 км от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. Также новостные порталы распространили информацию о том, что местные жители видели в лесу, где пропал министр, медведей.

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Жители Омской области активно обсуждают ситуацию в соцсетях.

«Там часто люди теряются, впервые такие масштабные поиски», — отметил подписчик паблика «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» Евгений И.

«Небось простого смертного с фонарями искать не стали бы», — пишет Алексей С.

Ему возразил Алексей А. Он подчеркнул, что поиски ведутся в любом случае, кто бы ни был пропавшим: «Всех ищут: и простых, и непростых».

Александр К. задаётся вопросом, для чего Мураховскому нужно было уезжать одному в болотистую местность: «Природа — она ошибок не прощает».

Охота на оленя. Лукас Кранах Старший. 1529 год

"Интересно только одно. Почему он, как все высокопоставленные руководители, не был задействован в мероприятиях, связанных с 9 Мая? А шарится по болотам и делает жизнь сотрудников разных ведомств очень «весёлой». Кому нужен был этот квест на 9 Мая? Ездил бы и поздравлял ветеранов. Как-то должности надо соответствовать. Дай бог, чтоб нашли живым», — рассуждает Павел Д.

Стоит отметить, что в соцсетях по этому поводу распространяются также саркастические и злобные комментарии.

«Сколько же в людях злобы», — комментирует подобные выпады подписчик паблика «Омск ВК» Владимир Р.

Елена З. надеется на то, что министра найдут живым.

«Надо было сразу привлекать помощь для поисков, тайга всё-таки. Надо надеяться на лучшее, помнится, пропавшего мальчика нашли через трое суток, дай бог и здесь всё хорошо закончится», — пишет Вера В.

Обсуждается ЧП и на странице паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

"Люди каждый день пропадают», — отметила Лариса А.

Настёна К. предположила, что в квадроцикле министра мог закончиться бензин, сам квадроцикл мог сломаться.

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«Пока всё здравоохранение работало все праздники, он поехал отдыхать в леса…» — комментирует Ольга П.

Альфред Сислей. Отдых у ручья. Опушка леса. 1878

Немало в сетях и «конспирологических» комментариев, так или иначе связанных с блогером Алексеем Навальным. Как известно, до назначения министром здравоохранения Омской области Мураховский был главным врачом БСМП №1 в Омске. Именно в эту больницу в августе 2020 года госпитализировали Навального после резкого ухудшения состояния здоровья на борту самолета. Блогер утверждает, что его пытались отравить, однако врачи это не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже Александра Мураховского стало известно 9 мая. Двумя днями ранее министр отправился на охоту в Большеуковский район Омской области. Он выехал с территории охотбазы на квадроцикле, но назад уже не вернулся. Поиски продолжаются.

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