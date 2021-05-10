Жители Южной Кореи смогут получить финподдержку после вакцинации —Yonhap
Сеул, 10 мая, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи окажет финансовую поддержку жителям страны, которые нуждаются в госпитализации после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»
По их словам, с 17 мая лица, нуждающиеся в госпитализации после вакцинации от COVID-19, даже без доказанных причинно-следственных связей побочных эффектов с вакциной, могут подать заявку на выплату государственной медицинской помощи в размере до 10 млн вон (~$8,9 тыс.).
Известно, что в настоящее время правительство покрывает расходы на пребывание в больнице и другие виды лечение только в случае, если связь между побочными эффектами и вакцинацией доказана.
Отмечается, что расширенное покрытие медицинских расходов — временная мера. Кроме того, лицам, чья госпитализация была связана с другими заболеваниями или не была связана с вакцинацией, в финансовой поддержке будет отказано.