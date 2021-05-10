Таллин, 10 мая, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Закрепление в культурной памяти народа памяти о победе 9 мая в великой войне позволит нынешнему и будущим поколениям преодолевать любые трудности. Такое мнение высказал известный публицист русской Эстонии Родион Денисов на порталеtribuna.ee.

«Можно по привычке прослушать официоз, посмотреть парад, праздничный концерт и тут же забыть обо всем связанном с этой датой до следующего года. Так уходит память, а значит и горький урок, который мы получили на войне, начинает забываться. Как только забудем совсем — страшные события могут повториться», — считает он.

Денисов напомнил, что почти у каждого в семье был фронтовик — участник Великой Отечественной войны, но это поколение уходит, а нынешние 20-летние уже не помнят своих родных ветеранов, а значит и День Победы 9 мая в той войне кажется им чем-то далеким, ощущения личной связи с ними уже нет.

«Пока живы последний ветеран и люди, имевшие счастье общаться с участниками той войны, у нас есть шанс посильнее закрепить память о Победе в великой войне в культурном коде народа. Именно это позволит нам и нашим потомкам преодолевать любые трудности», — убежден Денисов.