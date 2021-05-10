Санкт-Петербург, 10 мая, 2021, 11:12 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 724 новых носителя коронавирусной инфекции, это всего на пять случаев меньше, чем сутками ранее, сообщили 10 мая в федеральном оперштабе. Общее число выявленных фактов заражения с начала пандемии достигло 422 935 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на улице Петербурга

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«Эпидемический процесс находится на высоком плато. Возможность роста заболеваемости сохраняется. Для снижения распространения инфекции необходимо продолжение массовой вакцинации», — заявили накануне в Смольном.

Смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки незначительно снизилась: подтверждено еще 30 летальных исходов, это на семь случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Общее число жертв ковида в регионе на 10 мая составляет 13 552 человека.

Выписаны по выздоровлению за сутки 732 человека, общее число официально переболевших COVID-19 в Петербурге — 383 291 человек.

По данным городского оперштаба, в воскресенье, 9 мая, на 7,29% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него. Общее количество активно больных за прошедшие семь дней снизилось на 0,17%.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободны 1094 койки, или 20,8%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 24%, на ИВЛ находятся 194 пациента.