Ростов-на-Дону, 10 мая, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Ростовчане и гости донской столицы собрались в парке «Левобережный», чтобы хором исполнить песню «День Победы» и увидеть салют. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют

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Праздничный концерт в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, традиционно организуемый на Театральной площади, состоялся в парке «Левобережный». Гости хором исполнили песню «День Победы», с танцевальными номерами выступили творческие коллективы.

Завершением торжеств в честь Дня Победы стал праздничный фейерверк.