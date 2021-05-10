Токио, 10 мая, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Запланированный на 17 мая визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию могут перенести из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией на июнь. Об этом 10 мая сообщает японский телеканал Fuji TV.

Xinhuanet.com Малочисленные прохожие на улице. Токио. Япония

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По данным источника, в случае отмены действующего в настоящее время в Токио и еще пяти японских префектурах, связанного с пандемией, режима чрезвычайной ситуации (ЧС), визит главы МОК может быть перенесен на июнь. При этом уточняется, что в данный момент ведется согласование новых сроков визита Баха в Японию.

Отметим, на прошедшей неделе японское правительство приняло решение продлить связанный с коронавирусной инфекцией режим ЧС в Токио и префектурах Осака, Киото и Хёго, и расширить его на префектуры Фукуока и Айти. При режиме ЧС предприятия общепита не могут торговать алкоголем, жителям рекомендовано не покидать свои жилища без причины, а работодателям — переводить сотрудников на удаленный режим работы.