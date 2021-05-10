Сеул, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили трёх человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 10 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 674 729 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 4734 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 506 274 человека.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 80 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 19 705 случай.