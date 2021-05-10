Бухарест, , 06:41 — REGNUM Пункт бесплатной вакцинации от COVID-19 открыли в замке Бран, известном как замок Дракулы, власти Румынии. Об этом 9 мая сказано на странице замка в Facebook.

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Вакцинация будет проводиться в рамках марафона, три дня в неделю. Желающие привиться от COVID-19 смогут прийти в замок каждые пятницу, субботу и воскресенье в мае, без предварительной записи. Для вакцинации будут использоваться препараты производства компаний Pfizer и BioNTech.

Всем прошедшим вакцинацию будет выдан специальный сертификат о том, что они были привиты в замке Бран. Кроме того, таким гражданам будет открыт бесплатный доступ в музей на выставку средневековых орудий пыток.

По данным на 9 мая в Румынии прошли вакцинацию от COVID-19 3,6 млн человек. К началу осени власти страны планируют привить 10 млн граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Румынии приняло решение безвозмездно передать Украине и Молдавии по 100 тыс. доз препарата от COVID-19 производства компании AstraZeneca.

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