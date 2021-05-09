Москва, 9 мая, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Салют в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне завершился 9 мая в Москве. В небо выпущено свыше 12 тысяч фейерверочных изделий. Салют длился десять минут.

Оссовский П. Салют Победы. 1958

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут в День Победы праздничный артиллерийский салют.

Оборонное ведомство перечислило точки праздничного салюта: Парк Победы, Лужнецкая набережная, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, г. Зеленоград, г. Троицк.

В небо Москвы были выпущены из 72 салютных установок фейерверки «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 м. Звуковое сопровождение салюта было обеспечено залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, размещённых на Лужнецкой набережной.