Екатеринбург, 10 мая, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошёл фейерверк в честь годовщины Великой Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Салют

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Торжественный салют запустили с трёх разных точек после завершения всех остальных мероприятий 9 мая. Залпы взлетели над акваторией городского пруда в центре Екатеринбурга, а также над Преображенским парком (Академический) и Летним парком (Уралмаш).

Фейерверк гремел в небе, а горожане встречали залпы салюта криками «Ура!» и аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме провели торжественный парад Победы.