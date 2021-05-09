Луганск, 9 мая, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие прошло в Луганске в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщили 9 мая в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

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В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители молодёжных организаций, местные власти. Торжество проходило на площади Героев Великой Отечественной войны.

Военные роты почётного караула Народной милиции возложили гирлянду Славы к пилону «Славы» и к памятнику Неизвестного солдата. Память героев-освободителей Луганщины почтили оружейным салютом и минутой молчания.