Москва, 9 мая, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Массированные хакерские атаки совершены сегодня, 9 мая, в День Победы, на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщили организаторы онлайн-шествия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

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Сообщается, что в ходе онлайн-шествия «Бессмертного полка» пресечены множественные попытки размещения фотографий нацистов. Все данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году впервые пришлось проводить шествие «Бессмертного полка» в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. При этом злоумышленники также пытались отправить в онлайн-шествие «Бессмертного полка» фотографии нацистов. Были возбуждены уголовные дела, некоторых злоумышленников нашли.