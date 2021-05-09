Страсбург, Франция, 9 мая, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Бороться с распространением во Франции новых штаммов коронавируса будут не при помощи вакцины компании AstraZeneca, заявил 9 мая французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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На мероприятии в городе Страсбурге французский президент пояснил, что вакцина AstraZeneca помогает Франции «выйти из кризиса», поэтому пока её продолжают применять.

Макрон «Но чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, более эффективные».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что Европейская комиссия решила не обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на II полугодие текущего года.