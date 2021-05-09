Страсбург, Франция, , 18:06 — REGNUM Европейцы сделали ставку на «гуманность и солидарность», поэтому им удалось «спасти жизни людей» в ситуации пандемии, заявил 9 мая французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-службе Елисейского дворца.

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Макрон объявил, что начал дискуссию о будущем Европы с акцентом на «социальное развитие» в ближайшие десять лет. Обсуждения он призвал вести на многих языках, а затем все выводы суммировать. Франция со своей стороны, когда к ней перейдёт председательство в Евросоюзе, применит эти пожелания.

Он добавил, что в сложной ситуации пандемии «европейская модель социальной защиты смогла выстоять в период санитарного кризиса». Сделав «выбор в пользу гуманности и солидарности», ЕС проводит вакцинацию, причём сотрудничество стран «позволило спасти жизни».

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