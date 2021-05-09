Брюссель, 9 мая, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Европейская комиссия не будет обновлять контракт со шведско-британской компанией AstraZeneca на поставку вакцины от коронавирусной инфекции на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca.

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В апреле Еврокомиссия подала судебный иск против AstraZeneca за невыполнение условий контракта. В первом квартале компания поставила в ЕС около 40 миллионов доз вакцины из 120 миллионов доз, предзаказанных по контракту, что привело к нарушению сроков кампании по вакцинации в ряде стран в первые месяцы года.

На фоне этого также стали фиксироваться случаи образования тромбов у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, в том числе с летальным исходом. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало наличие связи между вакциной и побочным эффектом, тем не менее констатировало, что польза от применения препарата значительно превосходит риски.