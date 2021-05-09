Нижний Новгород, 9 мая, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех участников парада Победы, который прошёл 9 мая, в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что в параде, который состоялся на Нижневолжской набережной, приняли участие около 1,3 тыс. человек, было задействовано около 90 единиц техники.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

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Он высказал слова благодарности всем, кто не только принимал непосредственное участие в шествии, но и организаторам мероприятия, которые помогали в реализации идей.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

В авиационной части парада приняли участие вертолет МИ-28 УБМ «Ночной охотник», самолет МИГ-29 УБ, военно-транспортный самолет Росгвардии ИЛ-76. В водной части участвовали 15 судов подразделений управления МЧС России по Нижегородской области, Волжского управления Госморречнадзора, управления МВД России по Нижегородской области, Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области, завода «Красное Сормово».

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Никитин подчеркнул, что в очередной раз убедился, насколько подходящим местом для проведения парада является Нижневолжская набережная, где объединяются три стихии — земля, вода и воздух, и можно продемонстрировать возможности всех родов войск.

«Особенно приятным стало участие в параде легендарных Т-34 и газовской «полуторки». Без этой техники не было бы Великой Победы. Конечно, были представлены и самые современные образцы вооружения», — добавил глава области.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

ИА REGNUM напоминает, впервые на набережной состоялся «Марш Победы» в 2020 году, когда действовали ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.