Нью-Дели, 9 мая, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Индии на фоне очень тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией стали фиксировать растущее число случаев мукормикоза — довольно редкой грибковой инфекции. Об этом сегодня, 9 мая, пишет газета India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований Индии.

Xinhuanet.com Больные COVID-19. Индия.

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Мукормикоз — это грибковая инфекция, которую иногда называют «черная плесень». Эта инфекция поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка. Чаще всего этот грибок встречается на влажных поверхностях, во влажных помещениях, в почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.

Мукормикоз в Индии стали диагностировать у больных COVID-19 и у тех, кто совсем недавно выздоровел.

Медики отмечают, что шансы получить мукормикоз возрастают, если пациент с коронавирусом помещен на искусственную вентиляцию легких.

Уточняется, что как 40 случаев «черной плесени» выявили всего за две недели в штате Гуджарат. Несколько пациентов из-за этой инфекции потеряли зрение.

В штате Махараштра как минимум восемь человек выжили после коронавирусной инфекции, но скончались после заражения мукормикозом.

Напомним, что в ндии складывается катастрофическая ситуация с COVID-19. Темпы прироста выявленных случаев заражения измеряются сотнями тысяч в сутки.

При этом в стране нехватает буквально всего: нет специальных помещений, где бы можно было разместить зараженных, нет достаточного количества лекарств, не хватает медицинского кислорода. Крематории не справляются с большим количеством трупов — тела умерших жгут прямо на улицах.