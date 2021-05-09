Кишинёв, 9 мая, 2021, 14:59 — ИА Регнум. День Победы — это «день памяти и молдаван, и русских, и жителей других постсоветских республик, которые вместе встали на защиту Родины». Об этом 9 мая заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов.

Facebook.comdodon.igor1 Шествие «Бессмертного полка» в Кишинёве

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Дипломат, принявший участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве, указал на необходимость не допустить ревизионизма и фальсификации истории. По его словам, с этими явлениями необходимо бороться, а сделать это можно только объясняя правду.

Он напомнил, что в Великой Отечественной войне участвовали порядка 400 тысяч граждан Молдавии.

«Но чем меньше в живых ветеранов, тем больше внимания нужно уделять сохранению памяти об их поступках, — подчеркнул в беседе с РИА Новости посол. — Поэтому очень важно не допустить пересмотра и фальсификации истории, для этого нужно сохранять и рассказывать правду о событиях военных лет, о победе советского народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Кишинёве в колонны «Бессмертного полка» встали тысячи людей. Возглавили шествие 9 мая, приуроченное к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, председатель парламента Зинаида Гречаная и бывший президент страны Игорь Додон. Во главе колонны также прошли депутаты парламента, сотрудники различных дипломатических представительств. Обычные граждане несли в руках портреты своих близких, участвовавших в войне, к одежде многие прикололи георгиевские ленточки.