Джакарта, 9 мая 2021, 13:01 — REGNUM Многие случаи мутации коронавируса обнаружены на острове Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
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Правительство Индонезии ограничило число приезжающих на остров Суматра, чтобы сократить передачу новых случаев заражения коронавирусом. Все приезжающие должны сдать тест на коронавирус.
Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что новые варианты коронавируса распространились в различных регионах Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, заразившихся коронавирусом за границей, продолжает расти.
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