Москва, 9 мая, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Отношение ко Дню Победы с годами не меняется, считает руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она пояснила:

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на военном параде в День Победы

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«Сегодня мы по всей стране организовываем мероприятия, посвященные Дню Победы, и видим, как жители разных городов России реагируют на этот праздник.

Так вот, могу сказать, что огромное количество людей совершенно разных возрастов приходят на митинги, возлагают цветы в память о своих родных героях, выходят на парады там, где они проходили, поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны.

Всё-таки День Победы — это главный праздник нашей страны. Он остается таким до сих пор, несмотря на то, что война была уже достаточно давно».