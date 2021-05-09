Москва, 9 мая, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Каждое поколение по-своему воспринимает День Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история», член комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, председатель совета Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин.

Митинг в День Победы на площади Свободы. Барнаул, 9 мая 1945 года

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Отвечая на вопрос, как со временем меняется праздник 9 Мая в сознании людей, он также отметил: «Безусловно, уходит поколение людей, которое видело это всё своими глазами, приходит новое, молодое поколение, которое опирается на рассказы своих дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек. И самое главное, что память эта передается от старших к младшим. Память бережно хранится в моем окружении.

И я знаю по тому большому количеству людей, с которыми мы общаемся в рамках проекта «Россия — моя история», во многих семьях память о Великой Отечественной войне передается бережно. Это и ордена, и написанные от руки участниками той войны воспоминания, это и наградные листы. Сейчас, благодаря цифровым проектам Министерства обороны РФ, у нас есть уникальная возможность познакомиться более подробно, видя фамилию и имя наших родных.

И в этом смысле, конечно, День Победы — он не устаревает. Это праздник — наш, и другого варианта не может быть просто потому, что он оплачен очень высокой ценой: более 27 миллионов человек пострадали в этой войне. К сожалению, уходят ветераны и меняется количество людей, которые прошли через это. И нам, тем, кто живёт сейчас, и нашим детям уже передается память об этом, некий отблеск. Но всё равно я вижу, что память молодым поколением о Великой Отечественной войне хранится».

Читайте также: Проект «Россия — Моя история» преодолел отметку в 10 миллионов посетителей