Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону 76-ю годовщину Победы встречают 4 395 ветеранов Великой Отечественной войны, в их числе — 258 фронтовиков. Об этом сообщила председатель городской думы — глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

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«День Победы — великий праздник, который свято чтут в каждом доме и в каждой семье. Праздник, что навсегда останется символом беззаветной любви к Отечеству, мужества и героизма, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и непоколебимой веры в торжество правды и справедливости», — отметила глава города.

Зинаида Неярохина подчеркнула, что в сердцах потомков не иссякнет благодарность всем, кто сражался с врагом, всем, кто поднимал из руин и пепла страну.